Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir gazinoda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir gazinoda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ağcaşar Mahallesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yılbaşı tedbirleri çerçevesinde işyerleri denetlendi. Yapılan kontrollerde bir gazinoda ve eklentilerinde 1 adet ruhsatsız ve seri numarasız tabanca, 50 adet fişek ve 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı