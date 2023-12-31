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Sözleşmeli er, cinayete kurban gitti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki hal kompleksinde çıkan kavgada tüfekle vurularak öldürülen Sözleşmeli Er Turgut Uzun son yolculuğuna uğurlandı.
Sözleşmeli er, cinayete kurban gitti mask
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki hal kompleksinde çıkan kavgada tüfekle vurularak öldürülen Sözleşmeli Er Turgut Uzun son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Cırgalan Mahallesi'nde bulunan hal kompleksinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup karşılaştı. Grup arasında çıkan ve tüfek, tabanca, bıçağın da kullanıldığı kavgada Sözleşmeli Er Turgut Uzun başından, Adem O. ise bacaklarından vuruldu. Ağır yaralanan Turgut U. ile Adem O. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Turgut U.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Uzun, Tomarza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzun'un cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine; ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri, Turgut Uzun’un ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen K.D., N.D., S.C.D.'yi yakalayarak gözaltına almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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31 Ara 2023 - 18:00 - Asayiş

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