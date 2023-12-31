Otogarda yılbaşı hareketliliği

Yılbaşını sevdikleriyle bir arada geçirmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın yolunu tuttu.
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yılın son günü yolculuk hareketliliği yaşandı. Vatandaşlar sevdiklerinin yanına gitmek yola çıkmak için 15 Temmuz Demokrasi Otogarını tercih etti.
Yılbaşını sevdikleriyle bir arada geçirmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın yolunu tuttu. Yılın son gününü sevdikleri ile geçirmek isteyenlerde otobüs saatinin gelmesini bekledi.
“Ailemi görmek ve beraber yılbaşını kutlamak için ailemi ziyarete gidiyorum”
Ailesini görmek için yola çıkan bir kişi,
“Uzunköprü’ye yılbaşını geçirmek için gidiyorum, ailem orada. Ailemin bir kısmı da Belçika’da. Ailemi görmek ve beraber yılbaşını kutlamak için ailemi ziyarete gidiyorum”
dedi.
“Tekirdağ’a gidiyorum arkadaşlarım ile zaman geçirmek istiyorum”
Tekirdağ’a arkadaşlarının yanına giden bir kişi de
“Normalde İstanbul’da oturuyorum. Günübirlik Tekirdağ’a gidiyorum arkadaşlarım ile zaman geçirmek istiyorum. Sonra geri döneceğim. Bu şekilde koşturma devam ediyor”
konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.