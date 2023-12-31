Pişkin hırsız önce tatlısını yedi sonra dükkanı soydu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir pastaneye giren hırsız, önce içerideki tatlıları yedi, ardından da kasayı açarak 3 bin lira çaldı. Olay, pastanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık olayı Etimesgut ilçesindeki bir pastanede meydana geldi. Hırsız, pastanenin bahçesindeki ahşap kapıyı zorlayarak içeri girdi. İlk olarak kasaya yönelen hırsız, kasayı açamayınca içerdeki tatlıları yemeye başladı. Daha sonra sert bir cisim kullanarak kasayı açmayı deneyen hırsız, başarılı olamayınca pastane içindeki anahtarı buldu. Bu anahtarla kasayı açan hırsız, içinde bulunan 3 bin Türk Lirası'nı alarak kayıplara karıştı.

Olay anları, pastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Pastane sorumlusu Yusuf Eşer, hırsızın pastanede bir süre dolaştığını ve hatta yaş pasta dolabından ikramlık alarak yediğini belirtti. Eşer,

"Yaş pasta dolabında da ikramlık almış kendisine. Karnını doyurmuş güzelce. Sabah şoför arkadaş buradan malzeme almaya geldiğinde onun sesini duyduğundan dolayı saklanıyor. Şoför arkadaşımız da gittikten sonra o da girdiği yerden çıkıyor. Yaklaşık 1 saat buralarda gezinmiş. Çok rahat"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı