Adıyaman'da otomobil tarlaya yuvarlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya yuvarlandı, 2 kişi yaralandı.

Olay, Gölbaşı ilçesi Karaburun köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Çiçek'in kullandığı 33 AJP 879 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazada sürücü Mehmet Çiçek ve araçta bulunan Muhammed Akalın yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı