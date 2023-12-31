Şehitler için mevlit okutuldu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan 12 asker için dernek binasında mevlit-i şerif okutarak anma programı düzenledi. Dernek Başkanı Özcan İla, duygusal bir açıklama yaparak şehitlerin anısını yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

Programda, Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen saldırı sonucunda şehit düşen 12 Mehmetçik için mevlit-i şerif okundu. Dernek binasında bir araya gelen katılımcılar, şehitlerimizi dualarla anarken, acı bir kayıp yaşandığı için derin bir üzüntü içerisinde olduklarını ifade etti.

Başkan İla, yaptığı açıklamada,

"Bir vatan, 12 can, 12 Mehmet, 12 evlat, 12 ana, 12 baba, 12 eş, 12 yiğit ve vatan uğruna içilen şehadet şerbeti. Şuurun var ise dilin susar gözlerin konuşur. Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda görevli askerlerimiz, 6 can, 6 Vatan evladı Kahraman Mehmetçik şehadet şerbetini içti. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu kara haberden sonra Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman Mehmetçiğimizin daha şehit olduğu haberi yürekleri dağladı. 12 eve evlat acısı düştü. Tüm Türkiye bu acıyı yüreğinde hissetti"

dedi.

Programda, şehitlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu, dualar okundu. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi, şehitleri anma etkinlikleriyle onların fedakarlıklarını unutmayacaklarını bir kez daha vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı