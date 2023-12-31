31 Ara 2023 - 17:28 - Kültür Sanat

Erzincan’da kış temalı karikatür sergisi

Erzincan’da “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog Projesi” kapsamında kış temalı karikatür sergisi açıldı. Erzincan Park AVM’de açılan karikatür sergisi yoğun ilgi gördü. Sergi için Erzurum’dan Erzincan’a gelen Vedat Refayeli’nin çizdiği karikatürler sergiyi gezenlerin yüzünü güldürdü. Programda ayrıca folklor ekibinin gösterisi yer aldı.