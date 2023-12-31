Annesini ve babasını şehitliğine hazırlamış

2016 yılında Hakkari’de şehit olan Antalyalı Uzman Çavuş Ali Daniyar'ın babası Hasan Daniyar, 7 yıldır fotoğrafları ve özel eşyalarıyla koruduğu odasında halen oğluyla dertleştiğini söyledi.

Baba Daniyar,

"Bana sürekli ' Baba ağlama' diyor. Şehit olmadan 20 gün önce izne geldiğinde de bizi şehitliğine alıştırdı, 'Anam ben şehit olacağım bak, böyle böyle olacak, askerler gelecek, sakın ağlama diyerek' annesini ve beni şehitliğe hazırladı. İzni bitti Adana'dan uçağa binecekti, 'oğlum binme uçağa dedim', 'hayır baba beni bekleyenler var, gideceğim' dedi ve gitti"

dedi.

Şehit babası Ali Daniyor, Can Ataklı'nın şehit babalarına yönelik sözlerine ilişkin olarak da

"Yüreğin varsa karşıma çıkta konuş benim karşımda konuş bakayım ulanlı falan benim karşımda konuş"

diyerek tepki gösterdi.

2016 yılında Hakkari-Çukurca karayolunda PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının imha edilmesinin ardından bölgede başlatılan operasyonda, pusu kuran teröristlerin açtığı ateşte ilk ateşte 1 astsubay ve 3 uzman çavuş şehit oldu. 4 şehitten biri olan ve Antalya'da yaşayan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Ali Daniyar'ın şehadet haberi ailesine büyük üzüntü yaşattı. Çocukluk hayali askerlikte şehadete yürüyen Ali Daniyar, için babası Hasan Daniyar, özel bir oda oluşturdu. Odada şehidin üzerinden çıkan son kişisel eşyaları, fotoğrafları, tabutundaki al bayrak, üniformaları yer alıyor. Baba Daniyar, her şehit haberi gördüğünde yüreklerinin yandığını, acılarının tazelendiğini dile getirerek, şehit ailelerine yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

"Gideceğim dedi ve gitti"

30 yıl önce Antalya'ya geldiklerini Daniyar,

"Oğlum Ali, burada Mehmetçik İlkokuluna gittiğinde orada ya da yolda askerler sorduğunda biz sorduğumuzda büyüyünce ne olacaksın dediğimizde' asker olacağım, şehit olacağım' diye söylerdi. Üniversite hayatını yarıda bıraktı, asker olmak istedi. Van'ın Çatak ilçesinde vatani görevini yaptı. Askerlikten sonra birlikte çalışmamızı söyledim. Beraber çalışmaya başladık ama bir süre sonra oğlum, 'Baba bu işler bana göre değil, bu işi yapmak istemiyorum' dedi. Başvurusunu yapmış, bir gün çalışırken, 'baba haber geldi ben askere gideceğim" dedi. Kararına saygı duydum ve gitti"

dedi.

"Yol bitmek bilmedi"

Oğlunun 1 yıl sonra Hakkari Çukurcaya gittiğini ve Fatih Jandarma Özel Harekat Taburu'na (JÖH) seçildiğini anlatan baba Daniyar,

"O dönem 4 sene 11 ay görev yaptı en son şehit olmadan 20 gün önce izine geldi. Annesini şehitliğe hazırladı. 'Anam ben şehit olacağım bak böyle böyle olacak gelecekler sakın ağlama diyerek' annesini ve beni şehitliğe hazırladı. Anne ben şehit olacağım geleceğim ağlamayın" dedi. İzni bitti Adana'dan uçağa binecekti, içime bir ateş düştü 'Oğlum binme uçağa, bir ekmek bulur yeriz oğlum dedim', 'hayır baba beni bekleyenler var, gideceğim dedi' ve gitti. 15 gün sonra işteydim albay beni telefonla arayınca, 'tamam albayım bir şey söylemenize gerek yok, ben ne olduğunu biliyorum, geliyorum' dedim. Orada haber gelince elim ayağım kitlendi kaldım. Kemer'le buranın arası aşağı yukarı yarım saate gelinir fakat bana bir yıl gibi geldi bir türlü gelemedim"

ifadelerine yer verdi.

"Yüreği varsa kaşıma çıksın"

"Yüce Mevlam bunu bize layık gördüğü için şükürler olsun"

diyen

Daniyar,

"Bir tane daha oğlum var, bugün askere istesinler yine gönderirim. Buradan Can Ataklı'ya sesleniyorum. 'Yüreğin varsa karşıma çık da konuş benim karşımda konuş bakayım ulanlı falan benim karşımda konuş. Başka bir şey demiyorum. Bir şehit babasına lanlı lunlu konuşulmaz, hiç kimseye terbiyesizlik yapmayacak akıllı olacak. Bir şehit babası olarak zaten birbirimizi anlıyoruz. Birbirimizin ne çektiğini biliyoruz. Dışarıdan konuşmalar boş. Türkiye'nin bekası için bu çocuklar bir daha şehit olmak istiyorlarsa bir daha olsunlar. Türkiye sevdalısı bir insanım elhamdülillah müslümanım ve Türkiye'yi seviyorum aksini iddia eden varsa yüreği de varsa karşıma çıksın"

açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı