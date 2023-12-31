Çınar: “Barış ve huzur dolu bir yıl diliyorum”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2024 yılı için yayımladığı mesajında dünyada savaşların sona erdiği, geleceğe umutla ve huzurla bakılmasını sağlayacak güzel gelişmelerin olduğu, insanlığın barış ve huzur içerisinde yaşayacağı yeni bir yıl temennisinde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yayımladığı mesajında, 2024 yılının umut ve beklentilerin gerçekleştiği daha fazla sevgi, anlayış ve huzurun yaşandığı, başarıyla, üretimle ve coşkuyla anılacağı güzel bir yıl olmasını diledi.

Yazılı mesajında 2024 yılının tüm insanlığa ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Çınar,

“Acısıyla tatlısıyla, sevinciyle hüznüyle bir yılı daha geri bıraktık. ‘Asrın Felaketi’ olarak kabul edilen 6 Şubat depremlerinden dolayı millet olarak çok zor günlerden geçmemize rağmen birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Hepimizi derinden etkileyen bu felaketin yaralarını sarabilmek için hemşehrilerimizle bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren belediyemizin tüm imkanlarını hemşehrilerimizin emrine sunduk. Yemek dağıtımları, çadır ve konteyner kurulumları, esnaflarımıza yönelik desteklerimiz ile yurt içi ve yurt dışından gönderilen yardım malzemelerini depremzede ailelerimize ulaştırıp temel ihtiyaçların giderilmesi noktasında üzerimize düşen tüm görevleri layıkıyla yerine getirdik. Depremzede ailelere teslim edilmek üzere yapımına başlanan afet konutları ve köy evlerimizin her aşamasını yakından takip ediyor, konutlarımızın bir an önce teslim edilmesi içinde belediyemizin tüm imkanlarının seferber edildiğini bir kez belirtmek isterim. Rabbim bu tür afetlerden milletimizi ve tüm insanlığı muhafaza etsin, yaşanılan deprem felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, ailelerine sabırlar diliyorum. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerimiz, 12 vatan evladımız şehit oldu, 12 ocağa ateş düştü. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yeni yılda birlik ve beraberliğimizin daha da çok artmasını, Kudüs’te ki hepimizi yaralayan insanlık dışı manzaraların son bulmasını, İslam dünyası üzerindeki kara bulutların dağılıp barış ve huzura kavuşmasını diliyorum. 2024 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum”

sözlerine yer verdi.

Kaynak: BÜLTEN