Başkan Güder yeni yılı kutladı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni yıl dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı paylaştı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 2024 yılı için kutlama mesajı yayımladı. Yeni yılın Türkiye ve Malatya için geçtiğimiz yıldan daha güzel olmasını dileyen Başkan Güder, Battalgazi’nin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa ederek daha aydınlık bir geleceğe doğru yol alacaklarını vurguladı.

Yeni yılın Battalgazi için her alanda önemli bir yükseliş yılı olacağını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

“2023 yılı, yaşadığımız zorluklara karşı direnç gösterdiğimiz, dayanışma ve birlik içinde olduğumuz bir yıl oldu. Asrın felaketinin getirdiği zorluklara rağmen, birbirimize destek olmanın ve kenetlenmenin önemini bir kez daha gördük. Bu süreçte, halkımızın birlik ve beraberlik ruhuyla, sıkıntılara karşı gösterdiği sağduyu ve dayanışma takdire şayandı. Yeni yılda da aynı birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmeye devam ederek, daha güzel ve müreffeh bir Battalgazi için el ele vereceğiz. 2019 yılında göreve geldiğimiz günden bu yana siz değerli vatandaşlarımızın istekleri, ihtiyaçları her zaman bizlerin önceliği oldu. Belediyecilik anlayışımızı şekillendiren anlayışı sizler belirlediniz. Sizlere layık olabilmek, sizlerin yüzünü güldürebilmek adına durmadan, yorulmadan çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. 2024, umut dolu yeni projelerin, başarıların ve güzelliklerin yeşereceği bir yıl olacak. Battalgazi’mizin daha yaşanabilir bir yer olması, yaşam kalitesinin artması ve halkımızın refahının yükselmesi için şimdiye kadar nasıl çalıştıysak, bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yeşilin, doğanın, huzurun, tarihin ilçesi Battalgazi’mizde ilklerin öncüsü olmaya; Battalgazi’mizi marka haline getirmeye ve her alanda ilçemizin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa ederek daha aydınlık ve güçlü geleceğe doğru yol almaya kararlıyız. Bu kapsamda projelerimizi hayata geçirecek, Battalgazi’mizi hak ettiği yerlere getireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın Battalgazi'mize, Malatya'mıza ve ülkemize sağlık, huzur, mutluluk, barış ve başarı getirmesini diliyor; hizmet etmekten gurur duyduğum Battalgazi’deki hemşehrilerim başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sağlıklı ve hayırlı bir yıl geçirmesini Rabbim’den niyaz ediyorum”

ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN