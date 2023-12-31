Vali Ersin Yazıcı’dan yeni yıl mesajı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, yeni yıl adına bir mesaj paylaştı. Vali Yazıcı,
“Gelecek nesillere, aydınlık yarınları hazırlamak ortak sorumluluğumuzdur. Asrın felaketini yaşayan illerden biri olan Malatya’mızı da bu sorumluluk dahilinde devletimizin ve milletimizin iş birliğiyle, yeni yılda ayağa kaldırarak aydınlık yarınlara taşıyacağız”
dedi.
Vali Ersin Yazıcı,
“Ülkemiz ve dünyamız için sevinç ve hüzünlerin bir arada yaşandığı 2023 yılını geride bırakarak, yeni başlangıçları ve umutları getiren yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yılda mefkuremiz; devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü içerisinde ülkemizi hak ettiği noktaya taşımak ve gelecek kuşaklara, başarılarıyla övünecekleri ve vatandaşı olmaktan gurur duyacakları bir ülke bırakmaktır. Gelecek nesillere, aydınlık yarınları hazırlamak ortak sorumluluğumuzdur. Asrın felaketini yaşayan illerden biri olan Malatya’mızı da bu sorumluluk dahilinde devletimizin ve milletimizin iş birliğiyle, yeni yılda ayağa kaldırarak aydınlık yarınlara taşıyacağız. Geçmişten günümüze kadar tüm sorunları inanç ve kararlılıkla aşan aziz milletimiz; bundan sonra da tarihsel ve kültürel birikimine sahip çıkarak, tüm gücü ve güveniyle ama en önemlisi birlik ve beraberliğiyle çağdaş bir ülke olmanın gereklerini yerine getirerek depremden olumsuz etkilenen ilimizi mutlu yarınlara taşıyacaktır. Devlet olarak yaptığımız her işte olduğu gibi geride kalan bir yılın da muhasebesini yaparken, 2024 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımları atmamız gerektiğini düşünüp zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendireceğiz. Halkımızın birliği, beraberliği ve huzuru için yapılacak çalışmaları yeniden gözden geçirerek, geleceğe ilişkin yeni planlar yapma konusunda fırsatlar yaratacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; yeni umutlarla karşıladığımız 2024 yılının başta ülkemiz ve milletimiz olmak üzere tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, insanlığa barış getirmesini, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini ve dünyada barışa, dostluğa, dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum”
ifadelerine yer verdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.