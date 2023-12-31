31 Ara 2023 - 14:00 - Gündem

Vali Ersin Yazıcı’dan yeni yıl mesajı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, yeni yıl adına bir mesaj paylaştı. Vali Yazıcı, “Gelecek nesillere, aydınlık yarınları hazırlamak ortak sorumluluğumuzdur. Asrın felaketini yaşayan illerden biri olan Malatya’mızı da bu sorumluluk dahilinde devletimizin ve milletimizin iş birliğiyle, yeni yılda ayağa kaldırarak aydınlık yarınlara taşıyacağız” dedi.