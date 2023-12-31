Bakan Yerlikaya açıkladı Malatya’da yeni yıl öncesi önemli operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 20 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyon yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen "Kalkan-5" Operasyonlarında 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 510 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 20 ilde jandarma, polis ve sahil güvenlik ekiplerini tarafından 63 ayrı yere yapılan operasyonlarda 74 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalanarak 5’inin tutuklandığını, 2’si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya,

“31 Aralık 2023 tarihinde İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde; Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktası araçlarımız ve uzman personellerimiz ile Polisimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz denetimlerini aralıksız sürdürecek”

sözlerine yer verdi.

Yerlikaya, başta İstanbul’un farklı yerlerinde olmak üzere 52 Mobil Göç Noktası ve 156 uzman personel olmak üzere Türkiye genelinde 97 Mobil Göç Noktası aracı ve 291 uzman personelle 24 saat boyunca denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.