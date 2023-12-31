Kurye maskesi altında gerçekleşen soygun: Ev sahibi rehin alındı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu iki şahıs, daha önce keşif yaptıkları evde kurye gibi görünerek ev sahibini rehin aldı. İşte olayın detayları:

Olay, Kiremitçi Mahallesi Tamer Sokak'ta gerçekleşti. Saeed Sami Noori Saeed'in evine daha önce internet arızasını gidermek bahanesiyle gelen yabancı uyruklu 2 kişi, evde keşif yaparak birkaç gün sonra tekrar aynı eve geri döndü. Bu sefer, kurye gibi geldiklerini belirten şüpheliler, ev sahibini kandırmak amacıyla yemek siparişi olduğunu söylediler.

Ev sahibi, gerçekte yemek söylemediğini belirterek kapıyı kapatmaya çalıştı, ancak şüpheliler ayağını kapıya koyarak içeri girdi. Wajd N. (21) ve Yemin H. (24), ev sahibini ellerini ve ayaklarını bağlayarak rehin aldı. Ardından evin içinde arama yaparak 20 bin dolar, 15 bin lira, cep telefonu ve banka kartlarını çaldılar. Daha sonra kayıplara karışan şüphelilerin ayrılmasının ardından ev sahibi, kendi imkanlarıyla iplerden kurtuldu.

Olayın polise bildirilmesi üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay gününe ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin siteye kurye gibi giriş anları, kısa sürede gözaltına alınmalarına yardımcı oldu. Yakalanan şüphelilerden Wajd N., ev sahibine ait olan telefonu ve banka kartlarını atmış olduğunu itiraf etti.

Şüphelilerin üzerinden ele geçen 1 telefon, 5 bin dolar, 700 lira ve 2 adet flash bellek ile birlikte, güvenlik kamerası kayıtları delil olarak kullanılarak adliyeye sevk edildi. Hırsızlar, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olay anının güvenlik kameralarına yansıyan detayları da mahkemeye sunulacak. Olay, şüphelilerin planlı bir şekilde gerçekleştirdiği ve polis müdahalesi sonucu kısa sürede yakalandıkları bir soygun vakası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı