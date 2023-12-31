Heyecan dolu mücadele öncesi son antrenmanlar!

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra kırmızı-beyazlı ekip, 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi. Sınırlı alan oyunu ve yarım saha çift kale maç ile idmanlarını tamamlayan takım, yarın izin yapacak ve 2 Ocak Salı günü yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Kayserispor ile EY Sivasspor arasındaki mücadele, 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Maç, Kayseri'de oynanacak ve futbolseverler bu çekişmeli mücadeleyi heyecanla bekliyor. EY Sivasspor, ligdeki konumunu güçlendirmek ve puanını artırmak amacıyla bu zorlu deplasman maçına en iyi şekilde hazırlanıyor. Futbolseverler, heyecan dolu bir maçın ardından hangi takımın galip geleceğini merakla bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı