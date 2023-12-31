1,2 milyon depremzedeye kış yardımı yapılacak

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yardım çalışmalarıyla afetzedelere destek olan Kızılay, mevsim şartları zorlaşmadan önce kış yardımları programını başlattı.

Kızılay, kışlık giyimden, gıdaya, hijyenden nakdi yardıma uzanan bir planla depremzedelere yönelik yeni bir yardım programı başlattı. Kış yardımları programının Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ile başlatıldığını belirten Türk Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer, yardım seferberliğinin planlanan takvime göre yürütüldüğünü bildirdi.

HATAY, KAHRAMANMARAŞ, GAZİANTEP, ADIYAMAN, MALATYA VE OSMANİYE

Türk Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer, deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmaları kapsamında geçim kaynağı oluşturma, gıda, giyim, su ve barınma malzemeleri gibi yardımların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız mevsim şartları daha da ağırlaşmadan depremzedelerimizin kışa yönelik ihtiyaçlarına çözüm için yardım programımızı başlattık. Kızılaycılar ve kendilerinde depremzede olan gönüllülerimiz en başından bu yana olduğu gibi yine depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için köylere ve konteyner kentlere gidiyorlar. Kızılaycılar, her gittiği yerde depremzedelere beraberlerindeki kışlık giyim, gıda, hijyen, ısıtıcı, battaniye ve izolasyon malzemelerini ulaştırıyor. Bunun yanında yine en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya ve Osmaniye olmak üzere 6 ilimizde hem sosyal güçlendirme hem de psikososyal destek ve eğitim çalışmaları için Türk Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezlerimiz depremzedelerimizin ihtiyaçlarına çözüm sunmak için çalışıyor. Yine deprem bölgesinde hizmete aldığımız ve bağışçılarımızın da desteğiyle sayılarını artırmayı hedeflediğimiz 100. Yıl Türk Kızılay Kütüphaneleri kuruyoruz. Bu kütüphanelerimiz yavrularımızın ders çalışabilmeleri için özel alan oluşturuyor. Kış yardımları programıyla 1,2 milyon depremzedeye destek sağlayacağız. 607 dükkanın yeniden açılmasını sağlayan esnaf destek projemizle ilk etabı tamamlanan sosyal güçlendirme programımız çiftçi destek projesiyle devam ediyor."

Öte yandan, Kızılay, depremin başından bu yana yaptığı yardım çalışmaları kapsamında 2,6 milyondan fazla afetzedeye 3,2 milyar TL’yi aşan yardımlarla destek sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı