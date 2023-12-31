11 aydır sokaklar karanlıkta! Malatya'nın karanlığına meşaleli protesto

Asrın felaketi sonrasında Malatya'nın sokakları karanlıkta kalırken, bu soruna çözüm bulmada adım atılmaması, İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı ve parti üyelerini harekete geçirdi. Akpınar Meydanı'nda bir araya gelen İYİ Parti üyeleri, ellerinde meşalelerle kentte yanmayan sokak lambalarını protesto etti.



Malatya’nın kanayan yaralarından olan sokak lambaları nerdeyse 11 aydır yanmıyor ve Malatya karanlıklar içinde kalmaya devam ediyor. Bu duruma tepki gösteren İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı parti üyeleri Akpınar Meydanı’nda toplanarak yetkililere ve elektrik şirketine seslendiler.



İYİ Parti Malatya İl Başkanı Sedar Yıldız, İYİ Parti Battalgazi İlçe Başkanı Erhan Yağlıcı, İYİ Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Süheyla Kurnaz, Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları ve parti üyeleri katıldı.



CADDE VE SOKAK AYDINLATMALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Mücahit Karatepe burada bir basın açıklaması yaparak şu ifadeleri kullandı:



“Malumunuz 6 Şubat günü Hatay ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde şehrimiz nerdeyse tamamen ağır hasar almıştır. Bu büyük felaketin ardından 10 ay geçmesine rağmen şehrimizin tahrip olan altyapısı halen düzeltilememiştir. İçme suyundan iletişim hatlarına, yol bağlantılarından elektrik hatlarına vatandaşlarımız için yaşamsal önem arz eden tüm işlemler için ilgili kurumların ne yazık ki gereken özeni göstermediklerine şahit olmaktayız. Bu alt yapı sorunlarından hemşerilerimizi en çok etkileyen konu ise cadde ve sokak aydınlatmalarıdır. İşte bizler İYİ Parti neferleri olarak şehrimizi karanlığa boğan, insanlarımızı korkuya ve endişeye salan bu ihmallere dur demek adına meşalelerimizi alarak toplanmış bulunmaktayız.”

“HEMŞEHRİLERİMİZİN CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINDA”

“Malatya karanlık bir şehir olmadı olamayacak” diyen Karatepe,

“Gerek esnafımızın ticaretinin güvenliği gerekse de bu karanlık cadde ve sokakları kullanmak zorunda kalan hemşerilerimizin can güvenliği tehlike altındadır. Nerdeyse zifiri karanlığa varan görüş mesafenin yayalar için bile sıfır noktasına vardığı caddelerimizde kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz için her türlü yaşamsal tehlikenin varlığı bizleri derin endişelere sürüklemektedir. İlgili kurumlara vatandaşlarımızın yaptığı şikâyetlerin ne yazık ki dikkate alınmadığını ve halen aydınlatma işlemlerinin yapılmadığını görmekteyiz. Herhangi bir vatandaşımız bizleri derinden üzecek bir olaya maruz kalmadan bir an önce ışıklandırma ve aydınlatma işlemleri tamamlanmalıdır. Alternatif birçok çözüm yöntemi varken şehrimizin karanlığa mahkûm edilmesi AK Partili yöneticilerin duyarsızlığından kaynaklanmaktadır. Vatandaşlarımızın şikâyetlerinin kurumlar arasında adeta bir pinpon topu birbirine atıldığı, hiçbir kurumun sorumluluk almadığı gibi sorunun çözümü içinde herhangi bir girişimde bulunmaması başta AK Parti’nin yerel yöneticileri olmak üzere tamamı bir milletvekili dahi etmeyen sadece bir liste boş kalmasın diye seçilmiş isimlerin iş bilmez liyakatsizlikleri sebep olmaktadır. Ayrıca bu ihmalkâr tutumuna karşı vatandaşlarımızın tüm şikâyetlerini adeta sumen altı eden Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun yerel yöneticilerini buradan uyarmak istiyoruz. Malatya karanlık bir şehir olmadı olamayacak. Aziz hemşerilerimiz, sizlerin bu gereksiz rehavetine sandıkta gereken cevabı verecektir”

ifadelerini kullandı.