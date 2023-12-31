Malatya’da yılın ilk günü elektrik kesintisi olacak mı?

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre yılın ilk günü elektrik kesintisi olmayacak ancak 2 Ocak itibariyle kesintiler yine başlayacak. Şu ilçe ve mahallelere ise elektrik verilemeyecek:

2 Ocak 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Bereketli, Mısırdere, Tohma, Ilıcak, Kömüşhan, Sinanlı, Dedekargın, Eğribük, Tecirli, Tabanözü mahallelerine,

2 Ocak 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Bentköy Mahallesi’ne,

2 Ocak 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Narmikan, Morhamam, Yamaç, Doydum, Meşeli, Aşağısülmenli mahallelerine,

2 Ocak 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Pazarcık, Yazıca, Ormaniçi, Körme, Alihan, Esenlik, Arıtoprak, Başmezra, Tekederesi, Üçyaka, Uluköy, Sahilköy, Çamlıdere, Kozluk mahallelerine,

2 Ocak 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Esentepe mahallelerine,

2 Ocak 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ören, Yuvalı, Karaterzi, Suçatı, Dedeköy, Dedeyazı, Gölpınar, İkinciler, Altunlu mahallelerine,

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANACAK KESİNTİLER

3 Ocak Çarşamba günü 08.30 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Mahmutlu, Sütlüce, Topraktepe, Duranlar mahallelerine,

3 Ocak Çarşamba günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Balaban, Hisarcık, Karabayır, Kaynak, Yenipınar, Kozluca mahallelerine,

3 Ocak Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova, Kolköy mahallelerine,

3 Ocak Çarşamba günü 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt, Cevatpaşa, Samanköy, Cumhuriyet mahallelerine,

3 Ocak Çarşamba günü 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı, Yeni, Su, Gündüzbey, Tecde mahallelerine,

3 Ocak Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu, Karakaşçiftliğiköyü mahallelerine,

3 Ocak Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Kurtuşağı, Büykköy, Çatalbahçe, Kolköy, Ören, Yuvalı, Karaterzi, Suçatı, Dedeköy, Dedeyazı, Gölpınar mahallelerine,

3 Ocak Çarşamba günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi’ne,

3 Ocak Çarşamba günü 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kendirli, Cumhuriyet, Dilek, Samanköy mahallelerine,

4 Ocak Perşembe günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Samanköy mahallelerine,

4 Ocak Perşembe günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kuluşağı, Şişman, Ağılyazı mahallelerine,

5 Ocak Cuma günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’ne

6 Ocak Cumartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Samanköy mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.