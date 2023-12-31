31 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

31 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'daki nöbetçi eczaneler nerelerde? Bu soruların yanıtını sizler için araştırdık.
31 Aralık Pazar günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
CERRAHPAŞA ECZANESİ – MERKEZ
FIRAT MH. HASTANE CADDESİ, BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI (ESKİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
04228414545
24 saat açık
SARICIOĞLU ECZANESİ – MERKEZ
SARICIOĞLU MAHALLESİ KÜBRA DÜĞÜN SALONU 50 M ALTI NO:24/A BATTALGAZİ/MALATYA
04223211114
24 saat açık
MENENGİÇ ECZANESİ – MERKEZ
MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO:85 MENENGİÇ ECZANESİ BATTALGAZİ/MALATYA
04229991023
08.30-23.59 arası açık
ŞİFA ECZANESİ – MERKEZ
SANAYİ YANI VEREM SAVAŞ KARŞISI İLYAS MAH EMİRGAN CADDESİ NO:10/A
04223230303
24 saat açık
TARIK ECZANESİ – BATTALGAZİ
ÖZALPER MAHALLESİ ÖZALPER SAĞLIK OCAĞI KARŞ.
04222119004
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.