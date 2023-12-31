- Sağlık

31 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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31 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'daki nöbetçi eczaneler nerelerde? Bu soruların yanıtını sizler için araştırdık.
31 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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31 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'daki nöbetçi eczaneler nerelerde? Bu soruların yanıtını sizler için araştırdık.

31 Aralık Pazar günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

CERRAHPAŞA ECZANESİ – MERKEZ

FIRAT MH. HASTANE CADDESİ, BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI (ESKİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
04228414545
24 saat açık

SARICIOĞLU ECZANESİ – MERKEZ

SARICIOĞLU MAHALLESİ KÜBRA DÜĞÜN SALONU 50 M ALTI NO:24/A BATTALGAZİ/MALATYA
04223211114
24 saat açık

MENENGİÇ ECZANESİ – MERKEZ

MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO:85 MENENGİÇ ECZANESİ BATTALGAZİ/MALATYA
04229991023
08.30-23.59 arası açık

ŞİFA ECZANESİ – MERKEZ

SANAYİ YANI VEREM SAVAŞ KARŞISI İLYAS MAH EMİRGAN CADDESİ NO:10/A
04223230303
24 saat açık

TARIK ECZANESİ – BATTALGAZİ

ÖZALPER MAHALLESİ ÖZALPER SAĞLIK OCAĞI KARŞ.
04222119004
24 saat açık
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31 Ara 2023 - 11:09 Malatya- Sağlık

Muhabir  Besime Güner

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