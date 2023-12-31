Bu nasıl ofsayt? Hakem hatası 2 puan kaybettirdi

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi 11. gurupta oynanan Rüstempaşaspor-Malatyaspor müsabakasında akıllara durgunluk veren bir hakem hatası yasandı. Karşılaşma 2-2 devam ederken 90+’da Malatyaspor'da Berkay Yüksel'in kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Yaşanan pozisyonun ofsayt ile alakası olmadığı görülürken zirve yolunda puan kaybına uğrayan sarı kırmızılı takımın Elazığ deplasmanından 3 puan alması karşılaşmanın hakemleri tarafından engellendiği iddiası Malatyasporlular tarafından iddia ediliyor. Bariz hakem hatası olarak görünen bu pozisyonda Berkay Yüksel'in kaydettiği golle 3-2’lik skorla üstünlüğünü yakalayan ama gölü ofsayt gerekçesiyle geçerli saymayan hakem yönetiminin Malatyaspor'un 3 puanını gasp ettiği iddia ediliyor.

Zirve yolunda 2.sırada bulunan 12 Bingölspor'un da puan kaybetmesi ile altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Malatyaspor'un net gölü verilmedi. Spor kamuoyu tarafından da hoş bir hadise olarak karşılaşmayan hakem hatası nedeni ile karşılaşmada görev alan orta hakem ve yan hakemlere sonraki haftalarda müsabakalarda görev verilip verilmeyeceği ise merak ediliyor.

Sezona “O kupayı Malatya'ya getireceğiz” Sloganı ile başlayan Malatyaspor cephesinde yaşanan hakem hatası nedeni ile adeta gasp edilen 2 puanın üzüntüsü yaşanıyor. Ofsayt gerekçesi ile verilmeyen gol sonrası karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayınca müsabaka 2-2 sonuçlandı ve takımlar 1 puana razı geldi.