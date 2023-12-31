Bakan’ın Malatya uçağı Ankara’dan kalkamadı!

Malatya’da yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle havayolu ulaşımında aksamalar yaşandı. Malatya’da bugün programı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun uçağının da Malatya’daki sis nedeniyle halen Ankara’dan kalkamadığı öğrenildi.

Malatya’da yoğun sis özellikle ulaşımda aksamalara neden oluyor. Trafikte ilerleyen sürücüler yer yer görüş mesafesi 20-30 metreye kadar düşen sis nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşarken, havayolu trafiğinde de sis nedeniyle aksamalar meydana geliyor. Malatya’dan sabah saatlerinde Ankara ve İstanbul’a kalkacak uçakların sis nedeniyle uçuşları iptal olurken Malatya’da bugün programı olan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun uçağının da Malatya’daki sis nedeniyle halen Ankara’dan kalkamadığı öğrenildi.

Kentin genelinde etkili olan sisin etkisini sürdüreceği öğrenilirken yetkililer özellikle karayolunda sürücülerin sis nedeniyle dikkatli ilerlemelerini istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı