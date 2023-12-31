- Yaşam

Malatya’da sis ve pusa dikkat!

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçmesinin beklendiği belirtildi.
Malatya’da sis ve pusa dikkat! mask
Malatya’da sis ve pusa dikkat!
Malatya’da sis ve pusa dikkat!
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. Yayınlanan raporda “Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğinin vurgulandığı raporda rüzgarların ise kuzeyli yönlerden hafif kuvvette eseceği belirtildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Öte yandan Malatya merkez ve ilçelerindeki hava durumunun da verildiği raporda şu ifadeler kullanıldı:
Malatya-merkez: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 7 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 8 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Darende: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,


Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Kale: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 8 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece olacak.

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31 Ara 2023 - 10:05 Malatya- Yaşam

Muhabir  Besime Güner

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