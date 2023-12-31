Malatya’da sis ve pusa dikkat!

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçmesinin beklendiği belirtildi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. Yayınlanan raporda “Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğinin vurgulandığı raporda rüzgarların ise kuzeyli yönlerden hafif kuvvette eseceği belirtildi.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Öte yandan Malatya merkez ve ilçelerindeki hava durumunun da verildiği raporda şu ifadeler kullanıldı:
Malatya-merkez: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,
Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,
Arapgir: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,
Arguvan: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 7 derece,
Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 8 derece,
Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,
Darende: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,
Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,
Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,
Kale: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,
Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,
Pütürge: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,
Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 8 derece,
Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece olacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.