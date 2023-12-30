Aile terapisinin çiftler üzerindeki etkileri

Malkoç Arı, çiftlerin belirli dönemlerde karşılaştıkları çatışmalar ve zorluklarla baş etmekte güçlük yaşayabileceğini belirtti. Malkoç Arı, aile ve çift terapisinin temel amacının, çiftlerin karşılaştıkları zorlukları ele almak, çözümler üretmek ve aile üyelerinin sağlıklı bir şekilde değişim ve gelişim geçirmelerini sağlamak olduğunu ifade etti. İletişim problemleri, evlilik sorunları, ekonomik sıkıntılar, çocuklarda görülen davranış bozuklukları ve okul problemleri, anksiyete ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarında aile ve çift terapisinin etkili bir destek olabileceğini belirten Gonca Malkoç Arı, aile ve çift terapisinin sadece mevcut sorunların çözümüne değil, aynı zamanda yasal süreçlerde de etkili olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Malkoç Arı, boşanma davalarında mahkeme tarafından çiftlere terapi önerisinin sıkça yapıldığını ifade etti.

“AİLE VE ÇİFT TERAPİSİNDE AMAÇ EŞLERİN BU YAŞADIKLARI PROBLEMLERİ ELE ALMAK, BUNLARA ÇÖZÜMLER ÜRETMEK”

Aile ve çift terapilerinin, boşanma sürecinin öncesinde çiftler arasındaki çatışmaların çözümüne yardımcı olduğunu hem de boşanma sonrası etkileri azaltmada önemli bir rol oynadığını vurgulayan Malkoç Arı, “Eşler belirli dönemlerde çatışmalar ve güçlükler yaşayabilmektedir. Aile ve çift terapisinde amaç eşlerin bu yaşadıkları problemleri ele almak, bunlara çözümler üretmek. Daha çok aklımıza ilk etapta evli çiftler geliyor ama bunun haricinde nişanlı çiftler ve sevgili çiftler de bize çok sayıda başvuruda bulunabiliyorlar. Evlilik problemleri, iletişim problemleri, boşanmalar, çocuk ve ergenlerde görülen davranış bozuklukları, okul problemleri, ekonomik güçlükler, anksiyete ve depresyon gibi ruh sağlığı bozukluklarında aile ve çift terapisi içinden faydalanabiliyoruz. Ülkemizde özellikle son yıllarda, aile ve çift terapisine karşı önem giderek artmaktadır. Baktığımızda özellikle aile mahkemelerinde boşanma davası gibi süreçlerde aile ve çift terapisti öneriliyor. Bizler aslında ekonomik problemler, günlük rutin işlevsel güçlüklerin yanı sıra aslında eşlerin birbirleriyle yaşadıkları iletişim problemleri sebebiyle daha çok bizlere geliyorlar. Ve bu iletişim odaklı yaptığımız çalışmalarla eşlerin aslında birbirlerine karşı olan baş etme stratejilerini geliştirip, bunların ve bu iletişim problemlerine günlük rutinlerini de baş etme becerileri olarak kullanmalarını sağlıyoruz. Gelen danışmanlarımızdan ve gerçekten çok olumlu bir şekilde ayrılan kişiler de oluyor. Çiftler bize bireysel olarak da gelebilir. Eşiyle birlikte ya da boşanmış eski eşleriyle birlikte de katılım sağlayabiliyorlar. Seanslarımız da burada baktığımızda aslında her iki eşin de yaşadığı güçlükler ele alınıyor ve bunlara çözüm aslında üretmek amaçlanıyor. Çünkü artık yeni bir yaşam modeli var. Ortam değişikliği var. Aslında çiftlerin de bu adaptasyon süreçlerine odaklanmaları için bir çalışma yapıyoruz” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı