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Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü mask
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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, şut çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# beşiktaş, Trendyol Süper Lig

30 Ara 2023 - 22:08 - Spor

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