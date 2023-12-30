Olay, 12 Aralık 2023 Salı günü Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi GATEM Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 çocuk babası Ahmed Türkmen (45), yük indirdiği sırada halatı kopan yük asansörünün altında kaldı. Olay sonrası Türkmen ağır yaralandı. Ağır yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede 18 gündür yaşam savaşı veren Ahmed Türkmen, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Türkmen'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.