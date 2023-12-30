Korkunç olay: Beton dökümü sonrası inşaat çöktü

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Sacır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden 3 katlı binada beton dökümü sonrası çökme meydana geldi. Çökme sonucu 2 işçi enkaz altında kaldı. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler göçük altında kalan 2 işçiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.