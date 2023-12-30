Korkunç olay: Beton dökümü sonrası inşaat çöktü

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Sacır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden 3 katlı binada beton dökümü sonrası çökme meydana geldi. Çökme sonucu 2 işçi enkaz altında kaldı. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler göçük altında kalan 2 işçiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı