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Sivasspor’da hazırlıklar sürüyor

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor’da hazırlıklar sürüyor mask
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Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor ile Sivasspor ile 7 Ocak Pazar günü saat 13.30’da Rhg Enertürk Enerji Stadı’nda karşılaşacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig, sivasspor

30 Ara 2023 - 21:48 - Spor

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