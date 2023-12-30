İlk konut depremzede aileye teslime edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Yayladağı ilçesi Leylekli Mahallesi’nde depremde evleri ağır hasar alan Kunduz ailesinin yeni yuvası, yerinde dönüşüm projesiyle tamamlanarak aileye teslim edildi. Yayladağı Belediyesi bünyesinde bulunan şirket tarafından inşa edilen ev, Hatay’daki ilk yerinde dönüşüm projesi oldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, Yayladağı’nda yerinde dönüşüm projesiyle yuvasına kavuşan Kunduz, ailesinin evine misafir oldu. Ziyarette Bakan Yardımcısı Gürgen’e, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da eşlik etti. Bakan Yardımcısı Gürgen, Ali Kunduz’a hayırlı olması temennisinde bulunarak ailenin kahvesini içti. Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın’da ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Gürgen’e bilgi verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı