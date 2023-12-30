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Traktörün çarptığı çocuk öldü

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Adıyaman'da karşıdan karşıya geçen çocuk ve anneye traktör çarptı; çocuk öldü anne ağır yaralandı
Traktörün çarptığı çocuk öldü mask
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Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 3'üncü çevre yolunda meydana geldi. H.Ş. idaresindeki 02 AAU 869 plakalı traktör, 3'üncü çevre yolunda ilerlerken yolun karşısına geçmeye çalışan anne G.T. ile çocuğu Deniz T.'ye (7) çarptı. Kazada anne ve çocuğu ağır yaralandı.

112 acil sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Deniz T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 Ara 2023 - 21:42 Adiyaman- Bölge

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