- Teknoloji

Malatya ile özdeşleşen türkülere konu olan anılarımızı barındıran mekân

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Kernek Meydanı'nda konumlanan Şelale Parkı, Malatya şehir merkezinde doğaseverleri ağırlıyor. Şehri ziyaret edenler, bu eşsiz noktada yeşilin çeşitli tonlarıyla bezenmiş parkın sakin atmosferinde huzur buluyor.
Malatya ile özdeşleşen türkülere konu olan anılarımızı barındıran mekân mask
Malatya ile özdeşleşen türkülere konu olan anılarımızı barındıran mekân
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Misafirler, Kernek Şelalesi'nin huzur veren şırıltısı eşliğinde çay keyfi yaparak, çevresindeki doğal güzelliklerin keyfini çıkarıyor. Şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyen herkes için Şelale Parkı, dinginlik arayanları cezbetmekle kalmayıp, unutulmaz anılar biriktirmek isteyenleri de bekliyor.

Şehir Merkezi'nde bulunan park, kolay ulaşım avantajıyla öne çıkıyor. İnsanlar, fazla uzaklaşmadan bu benzersiz parkı keşfedebilir, Malatya'nın doğal güzelliklerine tanıklık edebilirler. Ayrıca, parkın yeşillikler içindeki çekici atmosferi, fotoğraf meraklılarını da cezbetmekte.

Malatya'nın diğer bölgelerinde de benzer güzellikte birçok park bulunuyor. Şelale Parkı gibi şehir merkezine yakın ve doğayla iç içe olan bu parklar, ziyaretçilere kentsel yaşamın gürültüsünden uzaklaşma fırsatı sunuyor. Doğal güzelliklere meraklı olanlar için Malatya, keşfedilmeyi bekleyen birçok yer barındırıyor.

Sonuç olarak, Malatya'nın Şelale Parkı (Kernek Şelalesi), doğayla iç içe bir mola arayanlar için mükemmel bir tercih. Ziyaretçiler, bu huzurlu parkta geçirdikleri zamanın ardından şehir hayatının tempolarından uzaklaşma şansını değerlendirebilirler.

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30 Ara 2023 - 21:29 Malatya- Teknoloji

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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