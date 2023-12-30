- Asayiş

Aralarında Malatya İstanbul Van Batman Şanlıurfa ve Diyarbakır var

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Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına Türk Emniyet Teşkilatı'nın TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Aralarında Malatya İstanbul Van Batman Şanlıurfa ve Diyarbakır var mask
Aralarında Malatya İstanbul Van Batman Şanlıurfa ve Diyarbakır var
Aralarında Malatya İstanbul Van Batman Şanlıurfa ve Diyarbakır var
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Malatya merkezli düzenlenen operasyonlarda, İstanbul (1), Şanlıurfa (2), Diyarbakır (2), Batman (1) ve Van (1) illerindeki detaylı çalışmalar sonucunda; 7'si Malatya'da olmak üzere toplamda 11 PKK/KCK üyesi ve 3 DEAŞ üyesi başarılı bir şekilde yakalandı.

Emniyet güçlerimizin gösterdiği özverili çalışmalar, ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı etkili bir mücadeleyi simgeliyor. Operasyonlarda ele geçirilen deliller, terör örgütleriyle mücadelede devletimizin kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Bu başarılı operasyonlar, güvenlik güçlerimizin terörle mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha kanıtlıyor.
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30 Ara 2023 - 21:18 Malatya- Asayiş

Muhabir  Besime Güner

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