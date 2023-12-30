Aralarında Malatya İstanbul Van Batman Şanlıurfa ve Diyarbakır var

Malatya merkezli düzenlenen operasyonlarda, İstanbul (1), Şanlıurfa (2), Diyarbakır (2), Batman (1) ve Van (1) illerindeki detaylı çalışmalar sonucunda; 7'si Malatya'da olmak üzere toplamda 11 PKK/KCK üyesi ve 3 DEAŞ üyesi başarılı bir şekilde yakalandı.

Emniyet güçlerimizin gösterdiği özverili çalışmalar, ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı etkili bir mücadeleyi simgeliyor. Operasyonlarda ele geçirilen deliller, terör örgütleriyle mücadelede devletimizin kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Bu başarılı operasyonlar, güvenlik güçlerimizin terörle mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha kanıtlıyor.