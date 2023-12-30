- Bölge

İnşaat işçisi bakın nereden düştü

ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman’da inşaat halindeki binanın 3. katından düşen işçi yaralandı.
İnşaat işçisi bakın nereden düştü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, İndere mevki konut alanında meydana geldi. Seydi K. isimli inşaat işçisi 3. Katta çalışırken dengesini kaybederek aşağı düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahalesini yaptıktan sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede tedavisi süren inşaat işçisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# inşaat işçisi, Adıyaman, adıyaman İnşaat işçisi

30 Ara 2023 - 17:37 Adiyaman- Bölge

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL