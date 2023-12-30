600 bin nüfuslu kent sis denizinde kayboldu

Elazığ’da etkisini gösteren sisli hava, kent merkezine güneş ışınlarının ulaşmasını engellerken, yüksek noktalarına çıkıldığında ise bambaşka bir güzelliğe büründü. 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi’nden şehri kuşbakışı izleyen doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar, nadir rastlanılan bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti. Fotoğraf makinesi ve cep telefonlarıyla bu sis denizini görüntüleyen vatandaşlar, manzaranın tadını çıkardı.

“ELAZIĞ ADETA BİR SİS BULUTUNUN ALTINDA KALMIŞ”

Oluşan manzarayı fotoğraflayan astrofotoğraf ve doğa fotoğrafçılığı Mücahit Çelik, "Bugün Elazığ’da ciddi bir sis hakimdi. Bu durumda Harput’ta havanın güzel olacağını tahmin etmiştim. Tarihi Harput Mahallesi'ne geldiğimize çok güzel bir manzara ile karşılaştık. Hava ve manzara gayet güzel. Elazığ adeta bir sis bulutunun altında kalmış. Bunu, manzara ve fotoğraf sever olarak değerlendirmek isteyip buraya geldik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı