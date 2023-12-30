Komşuyu tedirgin eden deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.26’da merkez üssü Elazığ olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem anı bir kuyumcular çarşısının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bazı vatandaşların panik halinde koşar adımlarla çarşıdan çıktığı görüldü.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “Meydana gelen deprem sonrasında saat 17.13 itibariyle ilimizde AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı