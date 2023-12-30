Dikkat! DASK'tan yeni bir açıklama geldi

Yapılan güncellemeye göre, birinci gruptan yedinci gruba kadar olan risk gruplarında bulunan binaların asgari prim tutarları şu şekilde revize edildi:

Birinci Grup: 280 TL'den 979 TL'ye

İkinci Grup: 240 TL'den 869 TL'ye

Üçüncü Grup: 180 TL'den 739 TL'ye

Dördüncü Grup: 140 TL'den 693 TL'ye

Beşinci Grup: 110 TL'den 521 TL'ye

Altıncı Grup: 90 TL'den 370 TL'ye

Yedinci Grup: 80 TL'den 252 TL'ye

Yeni prim tutarları 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Ayrıca, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de betonarme yapılarda 3,016 TL'den 6,000 TL'ye, diğer yapılarda ise 2,080 TL'den 4,000 TL'ye yükseltildi. Bu güncellenmiş tutarlar ise 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren uygulanacak. Yapılan düzenleme ile birlikte, Zorunlu Deprem Sigortası'nın daha kapsayıcı ve güçlü bir şekilde vatandaşları koruma amacına hizmet etmesi sağlanmış oldu. Ayrıca, prim tutarlarının belirlenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan aylık Üretici Fiyat Endeksi'nin de dikkate alınması, sistemin ekonomik gelişmelere adapte olabilmesine katkı sağlayacak.