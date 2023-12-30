Başkan Çınar, Yeşiltepe’deki Aile Danışmanlık ve Spor Merkezi'ni inceledi

Aile Danışmanlık ve Spor Merkezi'nde sunulan hizmetlerle vatandaşların sağlıklı, güzel ve dinamik bir hayat yaşamasına katkı sağlandığını ifade eden Başkan Mehmet Çınar, şu açıklamalarda bulundu:

“Hoca Ahmet Yesevi ile Seyran mahallelerimizin birleşme noktasında geçtiğimiz yıl hizmete sunduğumuz Aile Danışmanlık ve Spor Merkezimize 7’den 70’e çok sayıda hemşehrimiz büyük bir teveccüh gösteriyor. Bizler de buranın daha aktif hale gelmesi, geliştirilmesi ve yenilenmesi noktasında gerekli düzenlemeleri titizlikle yapıyoruz. Burada sunduğumuz hizmetlerle vatandaşlarımızın taleplerine yerinde çözüm üretiyoruz."

Başkan Çınar, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra oluşan travmanın atlatılması, sosyal ve psikolojik hayatta oluşan tahribatların çözüme kavuşturulması için görevli sosyologlar aracılığıyla destek sağlandığını vurguladı. Ayrıca, spor merkezinin hem kadınlar hem de çocuklar için bir buluşma noktası olduğunu belirterek, faaliyetlere katılan bayanların sosyalleştiğini ve depremin izlerini silmeye çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Çınar, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Herkesin ve herkesimin belediyesi olma anlayışıyla hareket ederek vatandaşlarımızın her türlü şart ve durumda yanında yer alıyoruz. İlçemizin dört bir tarafını açık ve kapalı spor sahalarıyla donatarak 7’den 70’e herkesin sağlıklı, zinde ve dinamik bir hayata sahip olmasını istiyoruz. Burada kurduğumuz hizmet binamızda bir yandan danışmanlık hizmetleri verirken diğer taraftan 7’den 70’e herkesin faydalandığı spor kurslarımız ve antrenmanlarımız devam ediyor."

Başkan Çınar, Yeşilyurt'un sosyal ve sportif anlamda gelişimine katkıda bulunan bu merkezi ziyaret ederek, vatandaşların beklentilerini yerinde değerlendirdi.

Kaynak: BÜLTEN