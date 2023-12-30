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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Müzeyyen Delibaş’ın taziye adresi: İlyas Mahallesi, Emirgan Caddesi, Aksoy İnşaat, No: 45/1/4, Yeşilyurt,

10 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Rabia Yıldırım’ın taziye adresi: İlyas Mahallesi, Dinç Sokak, Yeşilyurt,

86 yaşında vefat eden ve Özalköyü Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hanım Koca’nın taziye adresi: Özalköyü Mahallesi, Yeşilyurt,

75 yaşında vefat eden ve Orduzu Mahalesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Mehmet Tayfun’un taziye adresi: Hacıhaliloğlu Çiftlik Mahallesi, Battalgazi,

44 yaşında vefat eden ve Karahüyük Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Mehmet Ali Kılıç’ın taziye adresi: Karahüyük Mahallesi, Arguvan,

88 yaşında vefat eden ve Kızık Mahallesi Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Zeynep Arı’nın taziye adresi: Kızık Mahallesi, Arguvan.”

 

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30 Ara 2023 - 17:11 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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