Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Müzeyyen Delibaş’ın taziye adresi: İlyas Mahallesi, Emirgan Caddesi, Aksoy İnşaat, No: 45/1/4, Yeşilyurt,
10 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Rabia Yıldırım’ın taziye adresi: İlyas Mahallesi, Dinç Sokak, Yeşilyurt,
86 yaşında vefat eden ve Özalköyü Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hanım Koca’nın taziye adresi: Özalköyü Mahallesi, Yeşilyurt,
75 yaşında vefat eden ve Orduzu Mahalesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Mehmet Tayfun’un taziye adresi: Hacıhaliloğlu Çiftlik Mahallesi, Battalgazi,
44 yaşında vefat eden ve Karahüyük Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Mehmet Ali Kılıç’ın taziye adresi: Karahüyük Mahallesi, Arguvan,
88 yaşında vefat eden ve Kızık Mahallesi Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Zeynep Arı’nın taziye adresi: Kızık Mahallesi, Arguvan.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.