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Sağlık çalışanlarından Filistin için yürüyüş

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Malatya'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
Sağlık çalışanlarından Filistin için yürüyüş mask
Sağlık çalışanlarından Filistin için yürüyüş
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İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkisinde bir araya gelen sağlık çalışanları, ellerindeki pankartlarla Sümerpark'a kadar yürüdü.

Sağlık çalışanları adına burada konuşan Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan, Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi için yürüyüş yaptıklarını anlattı.

Bir babanın kefenin içindeki ölmüş çocuğuna kek verdiği görüntüleri izlediklerini aktaran Özkan, "Kefenin içindeki çocuğuna o keki veriyor, diyor ki 'cennete bu kekle git.' Artık söylediğimiz sözlerin, aktardığımız bilgilerin rakamdan ibaret olduğunu görmeye başlıyoruz. Ne yazık ki 8 binden fazla çocuğun, binlerce insanın öldüğü haberleri görüyoruz." dedi.

Özkan, Gazze'deki ölümleri kabullenmediklerine vurgu yaparak, "Bu soykırımın sona ermesi, kadınların ve çocukların soykırımla ölmemesi için iki dakika sessiz duracağız ve dua edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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30 Ara 2023 - 17:08 Malatya- Gündem

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