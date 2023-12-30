Malatya’nın o ilçesi zor bir pazar günü yaşayacak

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ), planlı elektrik kesintisi uyarılarıyla vatandaşları bilgilendiriyor.31 Aralık 2023 tarihinde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı onlarca mahallede planlanan elektrik kesintileri hayatı zorlaştıracak. İşte Yeşilyurt ilçesine bağlı o mahalleler…
06:00 - 12:00 Saatleri Arasında:
İkizce Mahallesi
Yakınca Mahallesi
OSB Mahallesi
Bostanbaşı Mahallesi
Duruldu Mahallesi
OSB Mahallesi
Karakavak Mahallesi
Turgut Özal Mahallesi
Cevatpaşa Mahallesi
Topsöğüt Mahallesi
Samanköy Mahallesi
Cumhuriyet Mahallesi
Kendirli Mahallesi
Tepeköy Mahallesi
Dilek Mahallesi
İkizce Mahallesi
Yakınca Mahallesi
İnönü Mahallesi
Özalper Mahallesi
Koyunoğlu Mahallesi
Çavuşoğlu Mahallesi
Çukurdere Mahallesi
Zaviye Mahallesi
Samanlı Mahallesi
Salköprü Mahallesi
Hacı Abdi Mahallesi
Şeyh Bayram Mahallesi
12:00 - 15:00 SAATLERİ ARASINDA
Yakınca Mahallesi
Cevatpaşa Mahallesi
Topsöğüt Mahallesi
Bostanbaşı Mahallesi
Samanköy Mahallesi
Cumhuriyet Mahallesi
Kendirli Mahallesi
Tepeköy Mahallesi
Dilek Mahallesi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.