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Malatya’nın o ilçesi zor bir pazar günü yaşayacak

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Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ), planlı elektrik kesintisi uyarılarıyla vatandaşları bilgilendiriyor.31 Aralık 2023 tarihinde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı onlarca mahallede planlanan elektrik kesintileri hayatı zorlaştıracak. İşte Yeşilyurt ilçesine bağlı o mahalleler…
Malatya’nın o ilçesi zor bir pazar günü yaşayacak mask
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Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ), planlı elektrik kesintisi uyarılarıyla vatandaşları bilgilendiriyor.31 Aralık 2023 tarihinde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı onlarca mahallede planlanan elektrik kesintileri hayatı zorlaştıracak. İşte Yeşilyurt ilçesine bağlı o mahalleler…

06:00 - 12:00 Saatleri Arasında:

İkizce Mahallesi

Yakınca Mahallesi

OSB Mahallesi

Bostanbaşı Mahallesi

Duruldu Mahallesi

OSB Mahallesi

Karakavak Mahallesi

Turgut Özal Mahallesi

Cevatpaşa Mahallesi

Topsöğüt Mahallesi

Samanköy Mahallesi

Cumhuriyet Mahallesi

Kendirli Mahallesi

Tepeköy Mahallesi

Dilek Mahallesi

İkizce Mahallesi

Yakınca Mahallesi

İnönü Mahallesi

Özalper Mahallesi

Koyunoğlu Mahallesi

Çavuşoğlu Mahallesi

Çukurdere Mahallesi

Zaviye Mahallesi

Samanlı Mahallesi

Salköprü Mahallesi

Hacı Abdi Mahallesi

Şeyh Bayram Mahallesi

12:00 - 15:00 SAATLERİ ARASINDA

Yakınca Mahallesi

Cevatpaşa Mahallesi

Topsöğüt Mahallesi

Bostanbaşı Mahallesi

Samanköy Mahallesi

Cumhuriyet Mahallesi

Kendirli Mahallesi

Tepeköy Mahallesi

Dilek Mahallesi.

 

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30 Ara 2023 - 17:00 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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