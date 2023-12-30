Kızılay Malatya şube başkanı Ergül’den başkan Gürkan’a ziyaret: İşbirliğine devam

Başkan Gürkan, yaptığı açıklamada, Kızılay'ın Malatya'daki önemli bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, "Kızılay ile her zaman yakın bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Özellikle Sadi Ergül Bey'i ve yeni yönetim kurulu üyelerini görmekten memnuniyet duyuyorum. Malatya ve Kızılay'a daha faydalı olmak adına işbirliğimize devam edeceğiz." dedi.

Ziyarette söz alan Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretlerini Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'na gerçekleştirdiklerini belirtti. Malatya'da yürüttükleri faaliyetlerle ilgili bilgi veren Ergül, "Amacımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın en ufak ihtiyaçlarına destek olmak. Büyükşehir Belediyemizle birlikte protokollerimiz ve ortak projelerimiz bulunuyor. Yardım taleplerimiz için Sayın Başkanımızı ziyaret ettik. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kızılay ile daha önce ortak projelere imza attıklarını ve bu işbirliğini deprem sürecinde başarılı bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Gürkan, "Kızılay ile önemli projelerimiz var. Vagon Onarım Fabrikası'nın Kızılay'a devri gibi çalışmalarımız oldu. Deprem sürecinde de yakın bir koordinasyon içinde çalıştık. Bundan sonra da Kızılay'ın projelerine destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Gürkan, Başkan Ergül'e yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Ergül ise gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek, Malatya'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olma çabalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: BÜLTEN