O ilde yeni iş yerleri ve konutlar yükselecek

Alt ve üstyapısı, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Kentsel Tasarım Projesi’nde de önemli aşama kat edildi.

Şehir merkezinde 5 farklı noktada şantiyeler kurulurken kalıcı konut ve iş yerleri yükselmeye başladı. Proje çerçevesinde; Zübeyde Hanım Bulvarı, Trabzon Caddesi, Müftülük Meydanı ve Cahit Zarifoğlu Caddesi’ni kapsayan alanda kazı çalışmaları ve temel hazırlıkları hızla sürüyor. U parsele binin üzerinde, şehir merkezine ise toplam 10 binin üzerinde kalıcı konut ve iş yeri kazandırılacak. Proje tamamlandığında konut ve iş yerleri, sosyal donatıları, yeşil alanları ve ulaşımıyla katma değeri artırılan şehir merkezi eski canlılığına kavuşturulacak.

İsmail Büyükçelik isimli vatandaş, “Şehir merkezinde hızlı bir şekilde inşaat faaliyetleri devam ediyor. Çevreye verdiği olumsuz etkilerde var en kısa sürede yaraların sarılıp insanların mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlardan Mustafa Köse de “Ne yapılacaksa bir an önce yapılması ve şehrimizin ayağa kaldırılmasını bekliyoruz” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı