- Spor

Tarihi karara anlamlı destek

ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının pankart ve tişört krizi nedeniyle iptal edilmesinin ardından Sivasspor Kulübü'nden anlamlı destek geldi.
Tarihi karara anlamlı destek mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı öncesi Suudi Arabistan'da pankart ve tişört krizi yaşandı. Suudi yetkililerin izin vermemesinin ardından iki kulüp maça çıkmama kararı aldı. Bu karar sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Sivasspor Kulübü de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun dış cephesinde yer alan ışıklandırmaya “Ne Mutlu Türküm Diyene” yazısı yazarak iki kulübe anlamlı destek verdi. Kırmızı-beyazlı kulüp o anları sosyal medya hesaplarından paylaşırken, paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# galatasaray, fenerbahçe

30 Ara 2023 - 16:42 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL