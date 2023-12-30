Malatyaspor deplasmanda 1 puanla yetindi

Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi'nde zirve mücadelesi verdiği Rüstempaşaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede 1 puana razı olan sarı kırmızılılar, lider Yozgat Belediyesi Bozokspor'un 2-0 galibiyetiyle zirveyi kaptırmış oldu. Malatyaspor, puanını 21'e çıkardı ve şampiyonluk umutlarını sürdürüyor.

Karşılaşma da ev sahibi Rüstempaşaspor'un gollerini 44’üncü dakikada Eray ve 80’inci dakikada Emrah kaydederken Malatyaspor'un golleri ise 90+3 ve 90+7’inci dakikalarda Serdar Aslan'dan geldi. Bu arada sarı kırmızılı takımda 90+3’üncü dakikada Berkay Yüksel’in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Malatyaspor, ikinci yarıda gösterdiği mücadele ile skoru 2-2'ye taşıdı. Bu sonuçla liderlik şansını sürdüren Malatyaspor, rakibiyle puanları paylaşarak önemli bir deplasman puanı aldı.

HEKİMHAN BELEDİYESPOR'DAN AĞIR MAĞLUBİYET

Bölgesel Amatör Ligi 11. grupta mücadele eden Hekimhan Belediyespor ise kendi sahasında Aksaray Spor Kulübü'ne tam 7 gol yiyerek karşılaşmayı 7-0 kaybetti. Ligde kalma adına umutlarını yitiren Hekimhan Belediyespor, farklı mağlubiyet serisini sürdürüyor.

Ligin 11. haftasının ardından Malatyaspor 21 puanla zirve takibini sürdürürken, Hekimhan Belediyespor ise kümede kalmak için kritik bir döneme girdi. İlerleyen haftalarda takımların performansları ve alacakları sonuçlar ligdeki sıralamayı belirleyecek.