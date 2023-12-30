Elazığ’da meydana gelen deprem Malatya’yı da salladı

Elazığ'da olumsuz bir durum yaşanmazken, deprem nedeniyle korku ve paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Komşu il Elazığ'da meydana gelen deprem, Malatya'da bazı semtlerde hissedilerek panik oluşturdu.

Olayla ilgili alınan bilgilere göre, şu ana kadar Elazığ'da herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Ancak Malatya'da yaşayan vatandaşlar, depremin şiddeti nedeniyle tedirginlik yaşadı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklanırken, derinliği 6.6 km olarak tespit edildi. Deprem sonrası bölgede artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.