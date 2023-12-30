30 Ara 2023 - 16:27- Gündem G:

Elazığ’da meydana gelen deprem Malatya’yı da salladı

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Bugün saat 16:26'da Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, Malatya'nın bazı bölgelerinde de hissedildi. Depremin merkezi Elazığ, yerin 9,36 kilometre altında gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken, depremin 6.6 km derinlikte olduğu belirtildi.
Son dakika! Malatya’da deprem hissedildi mask
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Elazığ'da olumsuz bir durum yaşanmazken, deprem nedeniyle korku ve paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Komşu il Elazığ'da meydana gelen deprem, Malatya'da bazı semtlerde hissedilerek panik oluşturdu.

Olayla ilgili alınan bilgilere göre, şu ana kadar Elazığ'da herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Ancak Malatya'da yaşayan vatandaşlar, depremin şiddeti nedeniyle tedirginlik yaşadı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklanırken, derinliği 6.6 km olarak tespit edildi. Deprem sonrası bölgede artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

 
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30 Ara 2023 - 16:27 - Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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