Elazığ’da meydana gelen deprem Malatya’yı da salladı

Elazığ'da olumsuz bir durum yaşanmazken, deprem nedeniyle korku ve paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Komşu il Elazığ'da meydana gelen deprem, Malatya'da bazı semtlerde hissedilerek panik oluşturdu.
Olayla ilgili alınan bilgilere göre, şu ana kadar Elazığ'da herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Ancak Malatya'da yaşayan vatandaşlar, depremin şiddeti nedeniyle tedirginlik yaşadı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklanırken, derinliği 6.6 km olarak tespit edildi. Deprem sonrası bölgede artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.