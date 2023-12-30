Valiye ihbar Malatya Valiliği basın birimi görevini yapmıyor! Bakan geliyor yerel basının dolayısıyla Malatyalıların haberi yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Aralık 2023 Pazar günü Malatya’ya geliyor. Ancak Bakanın Malatya ziyareti ile ilgili Malatya Valiliği Basın Birimi bir açıklama yapmadı. Malatya Valiliği Basın Birimi sadece ajanslarla çalıştığı için yerel basını yok saymaya dolayısıyla Malatyalıları yok saymaya devam ediyor. Daha öncede özel röportajları veya açıklamaları sadece ulusal basına veren yerel basını yok saymaya devam eden Malatya Valiliği basın birimi dikkat çekiyor. Malatyalılar Malatya ile ilgili gelişmeleri yerel basından öğrenirken Valilik Basın Birimi eleştiri ve tepki çekiyor.

Bakan ziyaretlerini yerel basına bilgi vermeyen hatta 6 Şubat depremlerinde Malatya’nın simgesi Yeni Camii’nin Yapım Protokolü; Malatya Valiliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Hayırsever İş İnsanı Bayram Kızılaslan arasında imzalanmış. Maalesef Malatya Valiliği Basın Müdürü İbrahim Kılıç , “ Çok ani gelişti yerel basına bu nedenle bilgi veremedik” demişti. Ancak çok ani gelişen olay sadece ajanslara haber verildi. Ani gelişen olay ajanslara bilgi veriliyorsa ani değildir planlanmıştır ve bu durumun sayısız örnekleri var.

Öte yandan, Malatya Valiliği basın birimi Bakan Uraloğlu'nun ziyaret programına dair detaylı bilgilerin yerel medyaya ulaştırmadı, ajanslarda bakanın Malatya’ya geleceğini genel merkezlerinden öğrendi. Bizde ajanslarda çalışan arkadaşlarımızdan öğrendik.

Bu kente bakan geliyor basına bilgi geçilmiyorsa Malatyalıların haber alma özgürlüğü yok sayılıyor demektir. Depremin yıktığı kentimiz Malatya’da Malatyalıların gözü kulağı Malatya Valiliği ve yetkili kanatlardan gelen açıklamalara kenetlenmişken Malatya Valiliği Basın Birimi haber alma özgürlüğüne ket vuruyor.

Malatyalılar, Malatya ile ilgili bilgileri Malatya Valiliği basın biriminin görünce hazır ola geçip saygı duruşunda bulunduğu ulusal basından değil; o yok saydığı yerel basından öğreniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Aralık 2023 Pazar günü Malatya'ya bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere gelecek. Bakan Uraloğlu'nun programı şu şekilde:

09:45: Malatya Havalimanı yeni terminal binasında inceleme ve brifing

11:00: Malatya İkizce TOKİ yolları yapım işi şantiyesinde inceleme, brifing ve basın açıklaması

12:30: Malatya Valiliği Ziyaret

13:00: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaret ve İl Koordinasyon toplantısı

15:15: AK Parti Malatya İl Başkanlığı ziyaret

16:15: Rönesans Konteyner Kent ziyareti.