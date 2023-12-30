Sivasspor’da Servet Çetin dönemi kapandı

Sivasspor’da teknik direktör Servet Çetin dönemi kapandı. Bugün kulüp tesislerinde Sivasspor yönetiminin teknik direktör Servet Çetin ile yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı çıktı. Çetin, devam etmeme kararını yönetime bildirirken bu kararı da yönetim kabul etti.
Konu ile ilgili kulübün kısa sürede resmi açıklama yapacağı da öğrenildi.
19 MAÇA ÇIKTI
42 yaşındaki teknik adam, Sivasspor’un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Çetin’in Sivasspor serüveni 188 gün sürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.