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Sivasspor’da Servet Çetin dönemi kapandı

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Sivasspor’da Servet Çetin dönemi sona erdi. Bugün kulüp yönetimi ile yaptığı toplantıda Çetin'in devam etmek istemediği öğrenildi.
Sivasspor’da Servet Çetin dönemi kapandı mask
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Sivasspor’da teknik direktör Servet Çetin dönemi kapandı. Bugün kulüp tesislerinde Sivasspor yönetiminin teknik direktör Servet Çetin ile yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı çıktı. Çetin, devam etmeme kararını yönetime bildirirken bu kararı da yönetim kabul etti.

Konu ile ilgili kulübün kısa sürede resmi açıklama yapacağı da öğrenildi.

19 MAÇA ÇIKTI

42 yaşındaki teknik adam, Sivasspor’un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Çetin’in Sivasspor serüveni 188 gün sürdü.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Servet Çetin, sivasspor

30 Ara 2023 - 15:49 - Spor

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