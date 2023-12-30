İnönü Üniversitesi'nde Dijital Çağ Liderliği Konferansı

Programa İİBF Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Sezik, Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz, Arş. Gör. Mehmet Emin Güven ve moderatör olarak Arş. Gör. Fatih Tekin ile öğrenciler katıldı.

Konferans, Doç. Dr. Hasan Yılmaz’ın “Dijital Çağ ve Liderlik” kavramını açıklamasıyla başladı. Yılmaz, “Dijital Çağda Liderlik” konulu konferansta yeniçağ, dijital çağ, bilgi çağı, teknoloji çağı, liderlik konularına değinerek günümüzdeki teknoloji çağının ne kadar önemli olduğu hakkında bilgi verdi. Günümüzde değişen ve dönüşen dijital teknolojideki bilgilere değinen Yılmaz, teknoloji çağından örnekler vererek sunumuna devam etti.

Programın devamında iyi bir liderin nasıl olması gerektiğini anlatan Yılmaz, liderlik ile ilgili tanımlardan bahsederek liderlik vasıflarıyla ilgili olarak, “İyi bir lider olabilmek için bilgi, beceri, yetkinlik ve yetenek kavramları oldukça önemlidir. Dijital çağda temel yetkinlikler arasında teknik ve beşeri yetkinlikler öne çıkıyor. Dijital çağın önemli kavramlarını yönetecek ve analiz edebilecek liderlere ihtiyaç duyulacaktır. Analiz etme, eleştirel düşünme, duygusal zekâ, teknoloji okur-yazarlığı önemli başlıklar arasındadır. Yenilikçiliğe hazır olmamız gerekiyor. Karmaşık süreçleri yönetebilecek kabiliyette olmalıyız. İyi bir lider mevcut iş süreçlerinin tamamına hâkim olarak iyileştirerek ve ekibini işe dahil edecek kişiler olacaktır” ifadelerini kullandı.

Konferans sonunda Doç. Dr. Hasan Yılmaz öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı