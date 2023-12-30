Tekstil fabrikası bir ilke imza attı

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kot pantolon fabrikasında ilginç bir çalışmaya imza atıldı. Geri dönüşüme dikkat çekmek isteyen fabrika yetkilileri atık kumaşları değerlendirmek için bir ilke imza attı. Fabrika Art Müdürü Meltem Üstündağ, dünya çapında ün yapmış Einstein, Mona Lisa, Marilyn Monroe, Frida ve Âşık Veysel gibi isimleri atık kumaşlar kullanarak resmetti. Yapımları yaklaşık 2 yıl süren 25 eser fabrikada düzenlenen sergiyle görücüye çıktı. Tablolar görenleri kendine hayran bıraktı. Sürdürülebilir çevreyi temel alan sergide çevresel farkındalık hedeflendi. Sergide en çok 2 bin 500 kumaş parçasıyla oluşturulan Mona Lisa ve 15 pantolonla oluşturulan Âşık Veysel’in kot pantolon parçalarıyla yapılan tablosu dikkat çekti.

YÜZ BİNLERCE PARÇA KUMAŞ KULLANDI

Meltem Üstündağ, Marley Monroe tablosunu 22 bin 500 parça kumaş ve 11 renk tonu ile tamamladığını söyleyerek, “Ortaokul ve lisede algılarım biraz daha gelişti. Kelimelerle anlatamadığımı resimlerle anlatıyordum. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünü kazandım. Başarılı sayabileceğim bir öğrencilik döneminden sonra mezun oldum. Üniversiteden sonra dönem dönem öğretmenlik yaptım. Ancak atanmam zordu. Bu yüzden kendi mesleğime yakın bulduğum Moda Tasarım bölümünü okumaya karar verdim. 2 sene boyunca 25’e yakın çalışma yaptım. Einstein, Mona Lisa, Marley Monroe, Frida ve Âşık Veysel gibi dünya çapında ünlü isimleri çalıştım. Bu tablolarda farklı teknikler kullanıyorum. Örneğin Marley Monroe ilk çalışmalarımdan. Zorlu bir başlangıçtı benim için. 1 ay hazırlanma süreci, 6 hafta uygulama süreci oldu. Önce alt zeminde tabloya resmi çiziyorum. Sonra kumaş seçimi, kumaşların renklerine göre ayrımı, parçalara ayrılması derken bir hayli zaman alıyor. Marley Monroe 22 bin 500 parça kumaş ve 11 renk tonu ile tamamladım. Farklı tekniklerle atık kumaşları değerlendirip bilindiği adı ile geri dönüşüm, bizim deyişimizle ileriye dönüşüm çalışmalar yapıyoruz. Sürdürülebilirliği desteklemek, doğayı korumak, atık eşyalarla kumaşlarla tekrar neler yapılabilirliğe dikkat çekerek dünyamızın geleceğine dair bir şeyler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı