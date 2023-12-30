Diyabet hastaları nasıl beslenmeli?

Türkiye’de giderek yaygınlaşan diyabet (Şeker) hastalığı, Malatya’da da etkisini büyük oranda sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’de diyabet oranı yüzde 13’lerde seyrederken, Malatya’da bu oranın yüzde 25’lerde olması bu hastalıkta gelinen noktayı gösterirken, uzmanlar da bu konuda devamlı vatandaşları uyarıyor. Uzmanlar, bu sorunun en büyük çözümünün kaynağının sağlıklı beslenmeden ve monoton bir hayattan kurtulmaktan geçtiğini belirtirken, Diyetisyen Tuğçe Yıldız Koç, BUSABAH Medya’ya konuşarak, diyabette nasıl beslenilmesi gerektiğini anlattı.

Konuşmasına şişmanlığın tanımıyla başlayan Diyetisyen Tuğçe Yıldız Koç, şişmanlık vücutta fazladan yağ dokusu hücrelerinin birikmesi şeklinde tanımlandığını söyledi.

“TEMELDE EN YAYGIN GÖREN RAHATSIZ DİYABETTİR”

Diyabetten korunmak için beslenmenin düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Koç,

“Şişmanlığın sınıflandırmasını bize Dünya Sağlık Örgütü yapar. Bunu vücut kitle indeksi olarak sınıflandırır. Boyunuzun, kilonuza göre orantısıyla alakalıdır. Boyunuzun metre cinsinden karesini alıp kilonuza böldüğünüzde çıkan değer 18,5 ve 25 arasında ise normal aralıktasınızdır. 25 ve 30 arasında ise hafif şişman grubuna girersiniz. 30 ve üzeri bizim için obez grubundadır. Bunu örneklendirecek olursak 70 kg 160cm bir bireyin vücut kitle indeksi 1.60.1.60=2.56 70÷2.56=27.3---hafif şişman şeklindedir. Şişmanlığın sebep olduğu aslında birçok kronik hastalık vardır. Diyabet, metabolik sendrom, yüksek tansiyon, karaciğer yağlanması ya da temel olarak ortopedik rahatsızlıklar, diz, eklem ağrıları gibi. Ama temelde en yaygın görülen rahatsızlık diyabettir. Diyabetten korunmak için de öncelikle beslenmenizi düzenlemeniz gerekir”

diye konuştu.

“PAKET OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMAK GEREKİYOR”

Paketli yiyeceklere dikkat çeken Diyetisyen Tuğçe Yıldız Koç,

“Diyabetin 3 ayağı var. Diyet kaynaklı, genetik kaynaklı, stres ve yaşamsal kaynaklı. Biz en azından beslenme kısmını kontrol edersek hastalığa yakalanma riskini azaltmış oluruz. Paket okuma alışkanlığı kazanmak gerekiyor. Basit karbonhidrattan uzak durmak lazım. Pirinç, patates ya da işte nişasta içeriği yüksek besinlerden mutlaka uzak durulmalı. Ayrıca şekerle beraber tuzu da kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü hücrelerden şeker ve tuz birlikte taşınır. O yüzden şeker hastalarının tuzda da bir miktar kısıtlamaya gitmeleri gerekir. Meyve tüketimine dikkat edilmeli. Özellikle şeker içeriği yüksek meyvelerin (muz-Trabzon hurması) tek başına tüketilmemesini yanında süt, yoğurt, ayran ya da kefir gibi bir protein kaynağı tercih edilmesi faydalı olur”

ifadelerini kullandı.

“YEMEKLERİ PİŞİRME ŞEKLİNİZ DE ETKİLER”

“Diyabet hastalarının sık sık beslenmelerini tavsiye ediyorum” diyen Koç, sözlerine şöyle devam etti:

“Diyabet hastası çok uzun süre aç kalmamalı ya da çok fazla bir anda yemeğe yüklenmemeli. Belirli açlık periyotları oluşarak beslenmesi gerekir. Az az, sık sıktan kastımız kahvaltı, öğlen yemeği, öğlen-akşam yemeği arası bir ara öğün öneririm. Çünkü kan şekeri düştüğü bir aralıktır. Akşam yemeği, sonrasında hafif bir ara öğün daha. Ama mümkünse akşam meyve değil, kişilerin meyveleri gündüz tüketmelerini isterim. Çünkü artık metabolizmamız dinlenme hızında çalışacağı için akşam belli bir saatten sonra orada meyve değil de, süt, yoğurt, ayran ya da kefir tercih etmeleri gerekiyor. Onun dışında diyabette dikkat ederken glisemik indeksi düşük besinler tercih edilmeli. Glisemik indeks dediğimiz mevzu da yiyeceklerin, yediğimiz yiyeceklerin kan şekerimizi yükseltme hızıdır. O yüzden düşük glisemik indeksi besinler tercih ettiğinizde kan şekeriniz birden yükselmez ve dengeli bir seviyede ilerlemiş olur. Onun dışında yemekleri yavaş yemek de glisemik indeksi etkiler. Yemekleri pişirme şekliniz de etkiler. Parçalayarak pişirildiğinde glisemik indeksi artırmış olursunuz.”

Koç, glisemik indeksi düşük, orta ve fazla olan yiyecekleri de açıklayarak,

“Düşük glisemik indeksi besinleri örnek verecek olursak elma, yoğurt, mercimek, barbunya, kuru baklagiller olabilir. Yüksek glisemik indeksi içeren yiyecekler de muz, mısır, asitli içecekler, patates, pirinç gibi. Orta glisemik indekslerde de yulaf, kepek ekmeği, bulgur, buğday gibi ürünler yer alır”

dedi.

GECE NEDEN TATLI YEME İSTEĞİ DUYARIZ?

Bir insanın uykusundan uyanır uyanmaz şekerli bir besin tüketmesini kesinlikle önermediğini ifade eden Koç,

“Bunun aslında 2 nedeni var. Birincisi psikolojik boyutu, buna aslında duygusal yeme diyoruz gece uyanıp bir şey yeme durumu. İkincisi bunun alışkanlık haline getirilmesi. Kan şekerinin düşmesinin sebebi belli ki kişi gece uyumadan önce kan şekerini basit karbonhidrat alarak, yüksek glisemik indeksi beslenerek yükseltmiştir. Yoksa fizyolojik olarak gece uyanıp ekstra bir tatlı yeme gibi bir isteğimiz yok. Ya onun duygusal sebebi vardır ya da bu öyle bir alışkanlık edinilmiştir. Yoksa bariz böyle şeker düşmesi olamaz. Ancak insülin kullanan diyabet hastalarında yeterli oranda karbonhidrat alınmaz ise gece şeker düşmesi görülebilir. Fakat normal sağlıklı bireylerin gece uyanıp tatlı yeme gibi bir isteğinin olmaması gerekiyor”

şeklinde konuştu.

“HİÇ YEME DEMEK DE HAKSIZLIK OLUR”

Malatya'daki şeker hastalığı oranına da değinen Koç,

“Malatya biraz o konuda şanssız. Çünkü bulgura, tahıla, karbonhidrata dayalı bir beslenmemiz var. Bizim önerdiğimiz biraz Akdeniz Tipi bir beslenme. Daha çok, sebzenin,meyvenin, balığın, zeytin yağının beslenmenin içinde yer aldığı, salatanın fazla tüketildiği bir beslenme tavsiye ediyoruz. Ne yazık ki Malatya'da salata dediğimizde bile kişilerin aklına patates salatası veya bulgur köfteleriyle yapılan salatalar geliyor. Biraz sebzenin, yeşilliğin olduğu bol salataları öneriyoruz. Yeşillik yeme ya da balık yeme alışkanlığımız da yok. Malatya bu konuda biraz dezavantajlı. Benim tavsiyem acıkmadan yemek yemeyelim ve sofradan doymadan kalkmaya çalışalım. Hamur türü yiyeceklere ise haftada bir ya da 10 günde bir gibi sınırlama getirelim. Hiç yeme demek de haksızlık olur”

ifadelerine yer verdi.