Şeker Fabrikasında eleman krizi 5 kişinin yapacağı işi 2 kişi yapıyor

Malatya Şeker Fabrikası hedeflediği şeker üretimini fazlasıyla tuttursa da fabrikanın içinden bir türlü çıkamadığı işçi sorunu hala devam ediyor. Fabrikada neredeyse 5 işçinin yapacağı işi 2 işçi yapmaya çalışırken, eleman sıkıntısına tepki gösteren Şeker-İş Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, “Biz bir kamu kurumuyuz. Biz 4857 sayılı Kanuna tabiyiz. Toplu sözleşmemiz var. Ama buna rağmen bazen toplu sözleşmeyi bazen kanunu delerek, hafta sonu tatillerinde eleman yetersizliğinden dolayı personellerimizi çalıştırmak zorunda kalıyoruz” dedi.
13 Eylül’de pancar alımına başlandığını hatırlatan Şeker-İş Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, pancarın 16 Eylül’de işlendiğini söyledi.
“BU HEDEFİ TUTTURACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”
65 bin ton şeker üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Murat,
“Şu ana kadar 404 bin ton pancar işledik. Bunun karşılığında yaklaşık 48 bin ton şeker, 18 bin ton küspe, 15 bin ton melas ve bugün itibariyle 560 bin pancar tesellüm ettik. Yaklaşık 140 bin ton pancarımız kaldı. Yaklaşık 65 bin ton şeker üretmeyi hedefliyoruz. Bu hedefi de tutturacağımızı düşünüyorum. Çünkü sahada hala işlenmeyen pancarlar var. Şubatın ilk haftasında da şeker pancar alım kampanyasını da tamamlayacağız”
diye konuştu.
Depremlerden sonra fabrikayı üretime hazırladıklarını ifade eden Murat,
“Bu yıl Malatya’da ciddi 2 deprem yaşandı. Yüz yılın felaketine rağmen çalışanlarımız işlerine sahip çıktılar. İşçilerimiz dört elle işlerine sarılıp, büyük bir fedakârlıkla, büyük bir mücadele sergileyerek Malatya Şeker Fabrikasını üretime hazır hale getirdiler. Ben buradan emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çünkü diğer kurumların tamamı idari izinliyken, biz Malatya Şeker Fabrikası çalışanları işimizin başında ayrılmadık. İşimize sahip çıktık. Fabrikamızı tekrar üretime hazırladık”
dedi.
“YAKLAŞIK 10 BİN İNSANI AĞIRLADIK”
Depremlerle birlikte Malatya Şeker Fabrikasıyla ilgili bazı olumsuz algılar oluşturulmaya çalışıldığını ileri süren Murat,
“Depremden sonra Malatya Şeker Fabrikasıyla ilgili çok olumsuz düşünceler vardı. ‘Fabrika çalışmaz, bu fabrika bir daha kampanya yapıp da üretim yapamaz’ gibi bir algı vardı. Ama çalışanlar olarak hiçbir zaman ekmek yediğimiz yeri boş bırakmadık. Fabrikamıza sahip çıkarak, tekrar üretime hazır hale getirdik. Fabrikamız şu ana kadar sorunsuz bir şekilde üretime devam ediyor. Depremlerden sonra fabrikaya iş yapamaz diyenler art niyetli kişilerdi. Böyle bir kanı oluşturulmaya çalışıldı. Ama fabrika için çıkartılmaya çalışılan bu söylemlere hiçbir zaman kulak vermedik. Bu gibi kurumlar stratejik kurumlar. Buraların özelleşmesi demek. Yıllarca bunu savunduk. Burasının önemini pandemide de, depremde de gördük. Malatya Şeker Fabrikası bir kamu kurumu olduğu için depremlerde yaklaşık 10 bin insanı ağırladık. Şubat ayından temmuz ayına kadar bu insanlarımızı misafir ettik. Burası özel bir sektöre ait olsaydı belki de o kadar insan burada barınamayacaktı. Malatya Şeker Fabrikası depremlerden sonra bir nevi bir üs olarak kullanıldı. Özelleştirmenin bu tür kurumlar için doğru olmadığı ortaya çıktı. Özellikle pandemide gıdanın ne kadar önemli olduğu, ne kadar stratejik bir şey olduğuna şahit olduk. Çünkü fırsatçıların eline geçti her şeyin fiyatı çok arttı. Şu anda devlet bu işin içinde olmazsa şekerin fiyatı kim bilir ne kadar olacaktı? Ama biz piyasayı dengede tutmaya çalışıyoruz. Bu gibi kurumların devlette kalması çok doğru, çok isabetli bir karar”
söyleminde bulundu.
“EMEKLİ OLMAYI TERCİH EDİYORLAR”
Malatya Şeker Fabrikasında yaşanan en büyük sorununun eleman sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Murat, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu yıl fabrikamıza 70 işçi alımı yapıldı. 60 arkadaşımız işe başladı, 10’u da ilerleyen zamanda işe başlayacak. Ama bu alım bizim işçi sorununu çözmüyor. Çünkü sürekli kan kaybediyoruz. Emekliliği dolan arkadaşlarımız emekli olmayı tercih ediyorlar. Çünkü iş zorlaştı. Eskiden bir istasyonda 5 kişi çalışırken, şimdi 2 kişi çalışmak zorunda kaldı. Dolayısıyla yük de 2 kişinin sırtına daha çok bindi. Böylelikle emekliliği dolan arkadaşlarımız emekli oldular. İşçi sorunu sürekli var. Zaten bu sektörün en büyük sıkıntısı işçi sorunu. Yıllardır özelleştirme adı altında şeker fabrikaları kendi kaderlerine terk edildi. Yeni eleman alınmadı, ‘Satıldı satılıyor’ diye teknolojik yenilikler yapılmadı. Bunun en büyük sıkıntısını şimdi yaşıyoruz. Yeni işçi arkadaşlar alıyoruz. Bu arkadaşlarımız 5 yıl önce işe başlamış olsaydı bu fabrika daha farklı yerlerde olurdu diye düşünüyorum.”
“ALDIĞIMIZ ELEMAN BURADA YETİŞECEK”
Murat, bir kamu kurumu olduklarına dikkat çekere,
“Biz bir kamu kurumuyuz. Biz 4857 sayılı Kanuna tabiyiz. Toplu sözleşmemiz var. Ama buna rağmen bazen toplu sözleşmeyi bazen kanunu delerek, hafta sonu tatillerinde eleman yetersizliğinden dolayı personellerimizi çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Bu yasal değil, 45 saat çalışan insanları dinlendirme zorunluluğu var ama eleman yetersizliğini nedeniyle mecburen hafta tatilinde bile biz bu zorunluluğa uymuyoruz. Biz yeniden Şeker Fabrikasına eleman alınmasını istiyoruz. Çünkü bizim dışarıda bir okulumuz yok. Bizim okulumuz kendi bünyemizde, kendi içimizde. Aldığımız eleman burada yetişecek. Bu sektörün dışarıda bir okulu olsa, okulu bitirenleri getirip iş başı yaptırırsınız ama şeker sektöründe böyle bir şey yok”
cümlelerine yer verdi.
“MALATYA’NIN KENDİSİNE AİT BİR PANCARI OLACAK”
Gelecek yıllarda şeker pancarı üretiminin Malatya’da yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağıyla ilgili de konuşan Murat,
“Yoncalı Barajı tamamlanırsa orada büyük bir saha açılıyor. Açılacak olan bakir ve çok güzel topraklar. Yoncalı Barajı’nın tamamlanmasıyla Malatya’nın kendisine ait bir pancarı olacak. İnanın ki önümüzdeki yıllarda o saha sulamaya açılacak ve Malatya’ya 30-40 kilometre uzaklıktan kaliteli bir pancar gelecek. Dolayısıyla Yoncalı Barajı’nın tamamlanıp, hizmete geçmesi demek Malatya Şeker Fabrikası’nın kurtuluşu demek”
dedi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.