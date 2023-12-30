30 Ara 2023 - 13:50- Gündem

Şeker Fabrikasında eleman krizi 5 kişinin yapacağı işi 2 kişi yapıyor

Malatya Şeker Fabrikası hedeflediği şeker üretimini fazlasıyla tuttursa da fabrikanın içinden bir türlü çıkamadığı işçi sorunu hala devam ediyor. Fabrikada neredeyse 5 işçinin yapacağı işi 2 işçi yapmaya çalışırken, eleman sıkıntısına tepki gösteren Şeker-İş Malatya Şube Başkanı Nuri Murat önemli açıklamalarda bulundu.