Komşuda korkunç kaza

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Diyarbakır yolu 3. kilometresinde yeni yapılan TOKİ konutları yakınlarında meydana geldi. Ahmet Piliç yönetimindeki iş makinesi ile Engin Çınar yönetimindeki 27 EZ 618 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Engin Çınar ile otomobilde bulunan Aygün Çınar ve Murat Çelebi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.